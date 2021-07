Op de 800 vrije slag pakte Katie Ledecky voor de derde keer op rij de olympische titel. De 24-jarige Amerikaanse zegevierde in 8:12.57. De Australische Ariarne Titmus, die Ledecky eerder had onttroond op de 200 en 400 meter, moest nu genoegen nemen met het zilver (8:13.83). Ledecky pakte in Tokio eerder goud op de 1500 vrije slag. In totaal zit ze aan zeven olympische titels.