Zeilsters Isaura Maenhaut en Anouk Geurts zijn zaterdag in de twaalfde en laatste regatta van de 49er FX-klasse op de Olympische Spelen in Tokio als negende geëindigd. In de totaalstand finishen ze als veertiende. Het Belgische duo was eerder al zeker van de definitieve uitschakeling voor deelname aan de medaillerace van maandag, waar de tien beste duo’s aan mogen deelnemen.