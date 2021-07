Thomas Detry blijft in het olympisch golftoernooi meedraaien in de subtop. Na een derde ronde in 68 slagen (drie onder par) won hij een plaatsje in het klassement. De Brusselaar deelt met 205 slagen (-8) de veertiende stek met Thomas Pieters, op zes slagen van de Amerikaanse leider Xander Schauffele.