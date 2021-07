Roman Yaremchuk lijkt dan toch zijn toptransfer beet te hebben: de Oekraïense aanvaller zou rond zijn met Benfica dat 15 miljoen euro veil over heeft voor Chuk. Portugese media melden dat de 25-jarige aanvaller van AA Gent de voorbije uren in de Portugese hoofdstad Lissabon aankwam en dat de deal zo goed als rond is. Yaremchuk kan voor vijf jaar tekenen bij de club van Jan Vertonghen.