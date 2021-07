Belgische Staatsveiligheid waarschuwt voor Chinese smartphones: “Potentiële spionagedreiging”

De smartphones van de Chinese bedrijven Xiaomi, Oppo en OnePlus zijn sterk in opmars in ons land, maar de Staatsveiligheid waarschuwt voor het risico op spionage. Er is volgens de inlichtingendienst een ‘systematische en diepgaande vermenging tussen die bedrijven en de Chinese overheid’. Dat staat in een antwoord dat N-VA-Kamerlid Michael Freilich kreeg van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Dat schrijft De Tijd zaterdag.