Paulien Couckuyt heeft zaterdag het Belgisch record gebroken op de 400 meter horden tijdens de reeksen op de Olympische Spelen. De 24-jarige Antwerpse finishte als derde in de tweede reeks in 54.90. Dat volstond voor een plaats in de halve finales. In de halve finales van de 100m horden vinden we ook een Belgische: Anne Zagré.