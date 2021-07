Met musicals heeft James Cooke ervaring zat. Voor hij aan de zijde van Gert Verhulst en Karen Damen doorbrak op televisie, was hij immers te zien in producties als Alice in Wonderland en ‘14-’18. Ervaring die van pas zal komen in zijn nieuwe programma James, de musical. Daarin bewerkt hij de levens van acht bekende mensen tot musicals.