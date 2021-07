“Sceptici vinden dat we ons niet druk mogen maken over een globale temperatuurstijging van twee graden, maar die stijging heeft wel ernstigere gevolgen zoals meer hittegolven of extreme regenbuien”, zegt Tim Nawrot. — © Raymond Lemmens

Hasselt

Extreme wateroverlast in België, Nederland, Duitsland en Italië. Bosbranden in Canada, Spanje en Sardinië. Gigantische hagelstenen die autoruiten verbrijzelen in Noord-Italië … Het lijkt wel alsof het klimaat in de zomer van 2021 helemaal op hol is geslagen. “Extreme weerfenomenen zullen door de klimaatopwarming blijven toenemen”, zegt milieuepidemioloog Tim Nawrot (UHasselt).