Ziekenhuis Heusden-Zolder krijgt nieuw gebouw met 5 verdiepingen

Het SFZ krijgt de goedkeuring en kan van start gaan met de bouw van een splinternieuwe nieuwe vleugel die bestaat uit 5 bouwlagen en sluit aan bij het huidige gebouw, waar ook het verloskwartier een renovatie krijgt. Het hele project kost 45 miljoen euro waarvan Vlaanderen 35 miljoen subsidieert. Tegen eind 2024 zouden de werken klaar moeten zijn.Op de -1 en de gelijkvloerse verdieping van de nieuwbouw komt het hospitaalgedeelte van psychiatrie voor acute zorgen. Kristof Vandingenen (VK diensthoofd PAAZ) gaf daar de nodige uitleg. Het gaat onder meer om de dagopvang, een sportzaal en een buitentuin voor de psychiatrische patiënten. Op de eerste verdieping zal het chirurgisch dagziekenhuis/ pijncentrum/ MKA2 en endoscopie zich huisvesten. De verdieping sluit aan bij de heelkundige hospitalisatieafdelingen, de operatiezalen, sterilisatieafdeling, het bestaande dagziekenhuis en is zodanig ingericht en georganiseerd om kwalitatieve zorg te leveren die maximaal afgestemd is op een vlot en aangenaam traject voor de patiënt. Hier gaven Roel Vandenbergh (VK diensthoofd) en Dr. Jo Swinnen (medisch diensthoofd internist gastro-enteroloog) de nodige toelichtingen.Binnen een internistisch dagziekenhuis waar vooral chronische patiënten worden behandeld, moet de ervaringen van de patiënt centraal staan. Het is dan ook niet toevallig dat deze afdeling op de bovenste verdieping wordt gelokaliseerd waar de patiënten een uitzicht hebben op de groene omgeving. Bovendien voorzien ze verschillende wacht- en therapieruimten waar patiënten elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Tenslotte wordt ook een ruimte voorzien om de nodige privacy en rust te vinden. Roel Vandenbergh( VK diensthoofd) en Dr. Anne Struelens( medisch diensthoofd gaven hier de nodige uitleg). Door de dienst geriatrie onder te brengen op de tweede verdieping van het nieuwe gebouw, zullen de 2 geriatrische hospitalisatieafdelingen op één aaneensluitende verdieping liggen met centraal therapielokalen en gemeenschappelijke ruimtes. "Zo kunnen we de geriatrische patiënten meer dan ooit motiveren om te bewegen en gezond te eten, wat belangrijk is voor de preventie van onder meer kwetsbaarheid bij ouderen", aldus geriater dr. Michel Schellemans, Kim Pauwels (VK diensthoofd geriatrie 2) en Krista Bogaerts (VK diensthoofd geriatrie 1).Het verloskwartier is tot op vandaag nog steeds gehuisvest in het originele gebouw dat dateert van 1985. Dit is een afdeling die om vernieuwing vraagt. Hier komen 5 moderne en aantrekkelijke verloskwartieren. Elk bevallingskwartier zal uitgerust worden met een douche en/of bad met een focus op een lichte en ruime omgeving. Ook wordt met een extern toegankelijk verloskwartier ingespeeld op een toekomstige samenwerking met externe vroedvrouwen. Griet Janssen (hoofdvroedvrouw) en Dr. Sven Schepers (medisch diensthoofd gynaecoloog) waren toonden zich erg verheugd met die renovatie.Tot slot dankten Dr. Vanvolsem, vervangenger medisch directeur (en neurochirurg) en Dr. Ruts Patricia (medisch diensthoofd Anesthesist) minister Wouter Beke voor de definitieve goedkeuring voor het bouwen van een nieuwe infrastructuur.