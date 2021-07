Eerste winnaars van Denk.Eet.Koop.Lokaal gekend

Begin juli startte het gemeentebestuur van Riemst met de spaarkaartactie Denk.Eet.Koop.Lokaal. Twee maanden lang krijgt iedere consument van de deelnemende handelaars bij elke aankoop van 5 euro een stempel. Met een volle spaarkaart van 10 stempels kan men meedingen naar prijzen die oplopen tot 2.500 euro.

“Met deze actie zetten we onze ondernemers in de kijker” aldus schepen van economie Guy Kersten. “De coronacrisis had immers een gigantische impact op onze handel. Met de zomeractie Denk.Eet.Koop.Lokaal willen we de middenstanders een duwtje in de rug geven want zij geven zuurstof aan onze gemeente. Lokaal kopen is niet alleen goed voor de eonomie maar ook voor het milieu omwille van de korte afstanden die men maakt. Je krijgt bovendien persoonlijke service en ontmoet mensen uit je eigen buurt.”

Er zijn twee trekkingen voorzien: op 30 juli en op 3 september. Bij elke trekking worden er 1 cadeaubon van 2.500 euro, 1 van 1.000 euro, 1 van 500 euro en 2 cadeaubonnen van 25 euro per deelnemende handelszaak verloot.

Vrijdag 30 juli vond de eerste trekking plaats in het gemeentehuis. Ze gebeurde door gerechtsdeurwaarder Wim Goudezeune uit Tongeren in aanwezigheid van Wouter Debruyn, gemeentelijk coördinator lokale economie. De hoofdprijs - cadeaubons ter waarde van 2.500 euro ging naar Vancraabeekx Guido, de tweede prijs - cadeaubons ter waarde van 1.000 euro was voor de familie Merken - Hubens en de derde prijs - cadeaubons ter waarde van 500 euro was voor Martens Marina. Verder trok de deurwaarder 118 winnaars die elk een bon van 25 euro ontvangen.