STVV wil graag een vervolg breien aan de ietwat verrassende overwinning van de Kanaries op de eerste speeldag. De Truienaren waren toen te sterk voor AA Gent. En willen dat kunstje graag opnieuw flikken in het zwarte land, op bezoek bij Charleroi dus. Coach Bernd Hollerbach zal het moeten stellen zonder Jonathan Buatu. Hij is niet inzetbaar door een oogblessure. En de Duitser zit al niet dik in de spelers.