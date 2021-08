Een mooi tijdverdrijf en druppeltjes tegen de droge huid: de favorieten van de Billie-redactie

De selectie van de Billie-redactie:

Luchtig linnen

Lien, redacteur: “Normaal koop ik nooit linnen. Nochtans heerlijk luchtig op vakantie, maar na enkele uren in mijn reiskoffer lijkt het eerder een verfrommeld hoopje stof. Toch ging ik door de knieën bij het zien van deze rok. En neen, dat strijkijzer laat ik echt wel thuis. Zara, 39,95 euro.

www.zara.com

Gouden tijden

Ann, eindredacteur: “Tempus fugit, maar met deze charmante zandloper heb je tenminste nog wat om naar te kijken in the process. Nu ja, zandloper: er zit geen zand in, maar goudkleurige bolletjes die een leuk rinkelend geluid maken als ze wegglijden. Dat scoort ook bij de kindjes. Ikea, 7,99 euro.

www.ikea.com

Eerste mijlpalen

Hanne, redacteur: “Om te voorkomen dat we straks belangrijke momenten vergeten, plannen mijn man en ik om foto’s voor het familie-album te maken met de belangrijke ‘eerste keren’ van onze dochter. Deze twaalf mooi geïllustreerde mijlpaalkaartjes zullen die beelden net dat tikkeltje meer meegeven.” Trixie, 8,90 euro.

www.thelittlegreenbag.be

Glitters op vakantie

Ann, eindredacteur: “Nog snel een jurkje extra gekocht voor op reis. Mét glitters, dus sowieso goedgekeurd door de dochter. En snel aan huis geleverd, zodat het nog gewassen en gestreken de koffer in kan. s. Oliver, 15,59 euro.

www.bol.com

Druppels hydratatie

Lien, redacteur: “Onlangs een staaltje van gekregen, twee nachten getest en helemaal verliefd op dit serum. Zelfs mijn door de zon aangetaste gezicht was in 1,2,3 opnieuw gehydrateerd. Esteé Lauder, 74 ,90 euro (30 ml).

www.iciparisxl.be