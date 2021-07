ROYALS. Het tekenfilmpje dat ze in Groot-Brittannië niet graag zien en het gegniffel van prins Charles

Een satirisch tekenfilmpje veroorzaakt opschudding in Groot-Brittannië, prins Charles lacht, maar wel met iets anders en prins Albert valt in de prijzen. De nieuwste weetjes over het leven in koninklijke kringen op een rij.

Triest nieuws uit Groot-Brittannië, waar prinsessen Eugenie en Beatrice zouden gezegd hebben dat prins Harry destijds een beetje behandeld werd als de joker van de koninklijke familie. Een vriend van de twee zei aan The Daily Mail dat “leden van de familie nogal snel met hun ogen rolden toen de prins over serieuze zaken wilde discussiëren.” Intussen leidt Harry een droomleventje in Californië. Geruchten doen de ronde dat hij deze week genoot van een fietstochtje rond Malibu Beach, mét helm, maar zonder bodyguard in zicht.

Prins Harry op de fiets in 2019, toen hij in Den Haag was om zijn Invictus Games te promoten. — © ISOPIX

Extra commotie in Engeland. Daar is een de trailer van The Prince, een satirische Amerikaanse tekenfilmserie gebaseerd op prins George, in het verkeerde keelgat geschoten. Family Guy-schrijver Gary Janetti volgt de Britse royals door de ogen van de achtjarige jongen. Het is vooral zijn taalgebruik dat problemen geeft. Hij noemt de queen onder meer een ‘bad b*tch’ nadat ze een personeelslid neerschiet en vraagt aan een bediende of hij iets kan krijgen dat niet naar‘p*ss’ smaakt. Recensenten vinden het wansmakelijk, net zoals veel Twitter-gebruikers. “Laat kinderen hier gewoon buiten. Jullie kunnen zomaar echte kinderen onderwerpen aan pesterijen”, staat er onder meer te lezen op sociale media.

Er is ook heuglijk nieuws uit de Britse koninklijke familie, want lady Kitty Spencer (30) is in het huwelijksbootje gestapt met de 32 jaar oudere miljardair Michael Lewis. Ze zeiden ‘ja’ tegen elkaar in Rome, maar dat heeft haar vader Charles Spencer, broer van de overleden prinses Diana, niet gehoord. Hij was afwezig tijdens haar mooiste dag. Algemeen wordt aangenomen dat Charles door een pijnlijke schouderblessure moest thuisblijven. Vliegen zou te lastig zijn. Hij moest eerder al zijn deelname aan een onderzeese expeditie afzeggen. De vijf trouwjurken van Kitty, allemaal ontworpen door het merk Dolce & Gabbana waarvan ze ambassadrice is, kon hij net als de rest van de wereld wel bewonderen op Instagramfoto’s.

Op woensdag vergezelde prins Charles de Britse premier Boris Johnson en minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel. Ze gingen allen naar de inwijding van het Britse politiemonument in het National Memorial Arboretum in Staffordshire. Hoewel het om een serieus evenement ging, kon de prins van Wales zijn gegniffel niet onderdrukken toen de eerste minister worstelde met zijn paraplu. Eerst kreeg hij het accessoire niet open, toen waaide het over. Dat leverde komische beelden op.

Prins Albert uit Monaco is deze week door de Indianapolis Zoo verkozen tot de winnaar van de Jane Alexander Global Wildlife Ambassador Award. Die wordt toegekend aan mensen die zich inzetten voor de natuur. De royal liet in een statement dat hij vereerd is met deze erkenning, die eerder acteurs Harrison Ford en Sigourney Weaver toekwam. Hij zei er ook bij dat hij gemotiveerd is om door te gaan met zijn acties en nog meer overtuigd is van zijn visies. Die staan onder meer in het teken van het behoud van de oceanen en hun koraalriffen.

Prins Albert zet zich in voor een beter milieu en wordt daar nu voor beloond. — © ISOPIX

Eindigen doen we met een driewerf hoera voor onze eigen kroonprinses Elisabeth. Ze heeft haar legeropleiding afgerond met een zware en spectaculaire stage in Marche-les-Dames nabij Namen. Daarvoor moest ze, net als haar medestudenten, grenzen verleggen. Door rotsen te beklimmen, een deathride te maken en met een rubberboot een rivier af te varen. En dat met maar enkele uurtjes slaap per nacht. De oudste dochter van koning Filip en koningin Mathilde behoorde tot de besten van haar opleiding. Wat ze nu gaat doen, wordt binnenkort bekendgemaakt door het paleis. Vermoedelijk gaat ze verder studeren aan een buitenlandse universiteit.