Nederlandse voetbalsters via strafschoppen uitgeschakeld op Spelen

De Nederlandse voetbalsters gaan zonder medaille naar huis. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman verloor vrijdag in de kwartfinales van de Olympische Spelen na strafschoppen van de Verenigde Staten. Na de reguliere speeltijd stond het 2-2, in de verlenging werd niet gescoord. In de penaltyserie misten Vivianne Miedema en Aniek Nouwen (2-4).

Miedema had Oranje na ruim een kwartier spelen op voorsprong gezet, maar via doelpunten van Samantha Mewis en Lynn Williams namen de Amerikaanse vrouwen de leiding over. Miedema trok de stand na bijna een uur gelijk met haar tiende doelpunt van het toernooi. In de slotfase kreeg Oranje een penalty, maar Lieke Martens miste.

Zo eindigt het tijdperk van Wiegman zonder olympische medaille. Onder leiding van Wiegman, die verdergaat als bondscoach van Engeland, wonnen de voetbalsters het EK 2017 en bereikten ze de finale van het WK 2019. ‘Team USA’ was daarin met 2-0 te sterk.