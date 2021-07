10.000 meter bleek net te lang voor Kimeli: “Kon tempoversnelling niet volgen”

Isaac Kimeli eindigde vrijdag in Tokio achttiende in de finale van de 10.000 meter op de Olympische Spelen. Hij finishte in een tijd van 28:31.91 Een finish in de top 12 zat er niet in.

De overwinning ging naar de de 21-jarige Selemon Barega uit Ethiopië in 27:43.22 voor de Oegandezen Joshua Cheptegei (27:43.63) en Jacob Kiplimo (27:43.88).

“Ik controleerde de eerste zes kilometer goed, maar in de laatste drie kilometer versnelde het tempo en kon ik niet meer mee. Tot dan was het tempo perfect en kon ik makkelijk volgen. Ik denk dat ik veel zal leren van deze race.”

Kimeli loopt ook nog de 5.000m op deze Spelen. “Ik ga eerst proberen te recupereren. Ik denk dat de 5.000m me beter zal liggen, op de 10.000m had ik nog geen ervaring.”