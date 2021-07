Mercedes bovenaan tweede oefensessie GP van Hongarije, kleine achterstand voor Max Verstappen

Na de besttijd van Max Verstappen tijdens de eerste oefensessie was Mercedes aan het einde van de tweede oefensessie met beide wagens bovenaan terug te vinden. Verstappen moest enkele tienden toegeven op het Mercedes-duo waarbij Valtteri Bottas een handvol duizendsten sneller was dan Lewis Hamilton.

Tijdens de tweede oefensessie zoeken de rijders iets nadrukkelijker de limieten van de wagen en het circuit op en dat leidt uiteraard ook tot wat meer schuivers, spins en blokkerende wielen zoals we bij Ferrari-rijder Charles Leclerc kunnen zien.

Na de snelste tijd van Max Verstappen tijdens de eerste oefensessie ging Mercedes nu op zoek naar betere rondetijden. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton staan op de Hungaroring voor een uitdaging want het Red Bull F1 team presteert hier traditiegetrouw zeer sterk.

Het Mercedes-duo was tijdens de tweede oefensessie echter goed op dreef en was gedurende het grootste deel van de sessie helemaal bovenaan terug te vinden.

Dat het op de Hungaroring vaak verraderlijk en uitdagend is om de limieten op te zoeken zien we bij McLaren-rijder Lando Norris.

Uiteindelijk was het Valtteri Bottas die in de Mercedes de snelste tijd reed, de Fin was een handvol duizendsten sneller dan teamgenoot Lewis Hamilton. Max Verstappen was op de derde plaats enkele tienden trager dan het Mercedes-duo.

1 Valtteri Bottas Mercedes 1:17.012s 29

2 Lewis Hamilton Mercedes 1:17.039s + 0.027s 27

3 Max Verstappen Red Bull 1:17.310s + 0.298s 24

4 Esteban Ocon Alpine 1:17.759s + 0.747s 29

5 Sergio Pérez Red Bull 1:17.824s + 0.812s 23

6 Pierre Gasly AlphaTauri 1:18.113s + 1.101s 31

7 Fernando Alonso Alpine 1:18.169s + 1.157s 27

8 Sebastian Vettel Aston Martin 1:18.228s + 1.216s 31

9 Lando Norris McLaren 1:18.313s + 1.301s 25

10 Lance Stroll Aston Martin 1:18.320s + 1.308s 30

11 Charles Leclerc Ferrari 1:18.370s + 1.358s 30

12 Carlos Sainz Ferrari 1:18.441s + 1.429s 32

13 Daniel Ricciardo McLaren 1:18.737s + 1.725s 26

14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:19.277s + 2.265s 21

15 George Russell Williams 1:19.292s + 2.280s 29

16 Nicholas Latifi Williams 1:19.479s + 2.467s 30

17 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:19.671s + 2.659s 3

18 Mick Schumacher Haas 1:19.817s + 2.805s 29

19 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:20.186s + 3.174s 28

20 Nikita Mazepin Haas 1:21.881s + 4.869s 28

