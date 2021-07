Genk hoeft geen Theate te vrezen, Oostendse verdediger op weg naar Bologna

Slaat KV Oostende eerstdaags een enorme financiële slag? Het zou zomaar kunnen, want volgens het Italiaanse Gazzetta Dello Sport is de transfer van verdediger Arthur Theate (21) naar het Italiaanse Bologna rond. Er is sprake van een transfersom van zo’n negen miljoen euro inclusief bonussen, met ook nog eens een percentage op de doorverkoop voor de kustboys. Theate zal vanavond al niet meer in actie komen voor KVO tegen Genk.