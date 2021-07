Georg Zimmermann pakt ritzege voor Intermarché-Wanty-Gobert in Ronde van de Ain, Harm Vanhoucke derde

De Duitser Georg Zimmermann van het Belgische Intermarché-Wanty-Gobert heeft vrijdag de tweede etappe gewonnen van de Ronde van de Ain, een Franse driedaagse rittenkoers van het niveau 2.1. Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) werd derde.

Na de vlakke openingsrit droeg de Colombiaan Alvaro Hodeg de leiderstrui in dag 2 van de Ronde van de Ain, maar die speelde hij kwijt in de opdracht van 131 kilometer tussen Lagnieu en Saint-Vulbas, waarin de renners het middengebergte door moesten. Na die zware strook, waarin hard werd gekoerst, reden vijf renners op kop, met naast Vanhoucke ook Matteo Badilatti, Georg Steinhauser, Rémy Rochas en Michael Storer.

In een achtervolgende groep waren Deceuninck - Quick-Step, AG2R Citroën en Trek-Segafredo erg actief, maar toch slaagde slechts één renner er in extremis in de oversteek te maken: de 23-jarige Zimmermann. Ondanks die inspanning begon hij erg vroeg aan de sprint voor de ritzege, die hij won voor de Australiër Storer en West-Vlaming Van Houcke. Het is nog maar de derde seizoenszege voor Intermarché-Wanty-Gobert. Voor Zimmermann was het zelfs de eerste profzege.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Zimmermann is ook de nieuwe klassementsleider. Storer en Vanhoucke zijn de eerste achtervolgers op respectievelijk vier en zes seconden. De Ronde van de Ain wordt zaterdag beslist met een korte bergetappe van 125 kilometer in de Jura, met aankomst boven in Lélex Mont-Jura.