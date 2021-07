Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke heeft vrijdag een bezoek gebracht aan het vaccinatiecentrum van Kampenhout-Sas in Vlaams-Brabant. Daar gaf hij ook het wekelijkse persmoment over de vaccinatiecampagne. “De laatste weken hebben we gemobiliseerd, gesensibiliseerd en aangemoedigd, met succes. Verplicht vaccineren ligt op tafel maar er moeten nog veel vragen beantwoord worden,” zegt Beke.