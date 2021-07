Politie Carma heeft donderdag snelheidscontroles gehouden in Bree en Oudsbergen. Van de 894 gecontroleerden reden er 222 te snel. Dat is een op de vier. In Bree werd het rijbewijs van een hardrijder meteen voor een periode van 15 dagen ingetrokken. Verder stelde de politie nog enkele boetes op voor gordeldracht, gebruik gsm tijdens het rijden en onaangepaste snelheid.