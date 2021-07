“Sommigen kennen mij, dat maakt het misschien makkelijker”: hoe acteur onverbloemd sprak over kindermisbruik

“Ik val eigenlijk vooral op jongens die nog in de puberteit moeten komen. 11 of 12 jaar, misschien zelfs 10.” Het gerecht voert een onderzoek naar een acteur (51) uit Antwerpen - bekend van tal van kinder- en jeugdseries - die in een undercoverreportage de ene na de andere choquerende uitspraak doet over seks met minderjarigen. De man werd opgepakt, maar mocht na verhoor weer beschikken. Een blik op hoe hij kindermisbruik bekende aan een journalist die zich voordeed als een pedofiel.