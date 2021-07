Belgian Cats al geplaatst voor kwartfinale dankzij Chinese zege

De Belgian Cats zijn nu al zeker van een plek in de kwartfinale. China won immers na een thriller met 76-74 van Australië.

Emma Meesseman en haar ploegmaats zijn zo na een 2 op 2 door winst tegen Australië en Puerto Rico in poule C al zeker van minstens de tweede stek en stoten daardoor rechtstreeks door naar de laatste acht. Als de Belgian Cats maandag winnen van China is het groepswinnaar en ontwijkt het in de kwartfinales vrijwel zeker een confrontatie met olympisch en wereldkampioen Amerika en Spanje. (cpm)