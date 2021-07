Red Lions sluiten groepsfase af met 2-2-gelijkspel tegen Groot-Brittannië

De Belgische hockeymannen hebben vrijdag de groepsfase van het mannentoernooi op de Spelen van Tokio afgesloten met een 2-2 gelijkspel tegen Groot-Brittannië. Voor de Red Lions stond er niets meer op het spel: zij waren al sinds donderdag zeker van de groepswinst, zondag nemen ze het in de kwartfinales op tegen Spanje.

Tegen Team GB kwamen de Belgen twee keer op achterstand, maar evenveel keer wisten ze die achterstand ongedaan te maken. Tom Boon en Thomas Briels zorgden deze keer voor de Belgische doelpunten. Alexander Hendrickx viel uit met een stevige blessure in het aangezicht. Uiteindelijk zou de schade wel meevallen en zou de strafcornerspecialist speelklaar geraken voor het duel tegen La Roja.

De kwalificatie kwam tot stand in de met liefst 9-1 gewonnen groepswedstrijd tegen Canada en het 2-2 gelijkspel van Nederland en Groot-Brittannië. Dat was voor de Belgen de vierde zege in evenveel matchen. Hun perfect rapport zijn ze intussen wel kwijt, al zijn ze nog steeds ongeslagen. De Red Lions hadden hun eerste match met 1-3 gewonnen van Nederland, Duitsland ging met een identieke score voor de bijl. Tegen Zuid-Afrika was er een ruime 9-4 zege.