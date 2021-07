In de Gennepstraat in Halen zijn een bromfietser en een auto gebotst. De 16-jarige Alejandro P. uit Diest is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De 36-jarige Joris L. uit Tessenderlo raakte lichtgewond. Het ongeval gebeurde donderdagavond rond 23.30 uur. maw