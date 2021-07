Twee boefjes rijden agent omver tijdens helse achtervolging in Maastricht

Twee boefjes op een gestolen scooter probeerden meerdere politiepatrouilles af te schudden op de Statensingel in Maastricht. De politiecombi’s reden het duo over het fietspad achterna maar slaagden er niet in om hen in de kiem te smoren. Een heldhaftige agent gooit zijn lichaam in de strijd en tackelt de twee jongens op hun scooters. Het duo crashte en nam de benen. Even later werden de boefjes ingerekend door de Maastrichtse politie.