Toeristen zorgen voor geslaagde soldenperiode

"Dagelijks krijgen we toeristen over de vloer. Die zijn in vakantiestemming, willen shoppen en dat is goed voor de solden." Dat zegt Karine Valy, voorzitster van CentrumManagement Hasselt. Vooral toeristen uit Oost- en West-Vlaanderen vinden de weg naar onze provincie, vaak zelfs voor meerdere dagen. Een dagje Hasselt hoort er dan vaak bij en daar profiteren de handelaars van. Ze spreken van een geslaagde soldenperiode, maar hopen ook dat ze die lijn de rest van het jaar kunnen doortrekken.