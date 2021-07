Covid-testcentra krijgen te kampen met veel frustratie en zelfs agressie

De Covid-testcentra worden geconfronteerd met meer agressie. Bij terugkeer uit een rode zone moeten reizigers verplicht een test laten afnemen. En wie vertrekt, moet in verschillende landen een negatieve PCR-test voor kunnen leggen. Reizigers zijn vaak onwetend. Ze denken dat ze recht hebben op twee gratis tests en komen dan voor de verrassing te staan dat ze moeten betalen. Of als hun code, die maar tien dagen geldig is, is verstreken. Dat leidt tot frustraties. In het testcentrum Herkenrode in Hasselt moeten de wachters van het Jessa-ziekenhuis soms zelfs tussenkomen.