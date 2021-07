Reisbureaus zijn kleurboek beu, gevaccineerden reizen vrij rond

Reisbureaus zijn de verschillende kleurcodes beu, omdat de situatie zeer snel wijzigt. Populaire bestemmingen kleuren oranje of rood zoals bijvoorbeeld het zuiden van Frankrijk. Reisbureaus ijveren al langer voor een Europees reisbeleid met eenduidige regels. Ook de reizigers zelf houden steeds minder rekening met een rode zone, vooral gevaccineerden geven er weinig om. Volgens reisbureau Sarlée in Hasselt draait het meer om het eigen gedrag en de regels die in het land van bestemming gelden.