“We mogen niet gerust zijn over de laatste coronacijfers”: Molenberghs legt uit waarom

De vakantie is halfweg, tijd om de coronacijfers eens aandachtig onder de loep te houden. In juni, kort voor de vakantieperiode, kregen we een prima rapport: veel coronacijfers zaten op hun laagste punt. “Dat hebben we niet gehouden. Veel cijfers zijn gaan stijgen maar lijken nu te plafonneren. Toch mogen we niet gerust zijn want de kanarie fluit in de corona-mijn: de positiviteitsratio stijgt ”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs.