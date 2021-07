AA Gent deelt steek uit aan Referee Department na handspel tegen STVV: “Onbegrijpelijk”

Dat AA Gent in het slot van de wedstrijd tegen STVV vorig weekend geen penalty kreeg na handspel en zo met 2-1 de boot in ging, zit nog altijd diep bij de Buffalo’s. Gent plaatste op haar website een uitleg waarin het duidelijk aangeeft het niet eens te zijn met de beslissing om geen penalty te geven. “De club betreurt dan ook dat we al na één speeldag hierop dienen te reageren.”