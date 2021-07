Isaac Kimeli finisht op 18e plaats in 10.000m, goud voor Ethiopiër Selemon Barega

Onze landgenoot Isaac Kimeli is vrijdag in een tijd van 28:31.91 op de achttiende plaats geëindigd in de finale van de 10.000 meter.

Het goud ging in 27:43.22 naar de Ethiopiër Selemon Barega, die op de 10 kilometer de opvolger is van Mo Farah. De intussen 38-jarige Brit snelde vijf jaar geleden in Rio voor de tweede keer op rij naar goud op deze afstand. Het zilver was voor de Oegandese wereldrecordhouder en topfavoriet Joshua Cheptegei, diens landgenoot Jacob Kiplimo pakte het brons.

Begin mei liep Kimeli in Stockholm met 27:22.70 nog de tweede Belgische tijd ooit op die afstand, na Mohamed Mourhit (26:52.30). Kimeli deed toen beter dan onder meer Vincent Rousseau (27:23.18) en Bashir Abdi (27:36.40). Zijn goede vorm heeft hij al een tijdje te pakken. Begin maart veroverde hij zilver op de 3.000m op het EK indooratletiek in het Poolse Torun.

Later op deze Spelen treedt hij ook nog aan in de 5.000m.

