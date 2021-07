AA Gent speelt eerst thuis, Anderlecht trekt in heenwedstrijd naar Albanië in Conference League

AA Gent speelt op 5 augustus om 20u30 eerst thuis tegen RFS Riga in de volgende ronde van de Conference League. Anderlecht trekt diezelfde dag naar Albanië en moet het om 19u00 opnemen tegen Klubi Futbollit Laçi. Met een uitstap naar het noorden van Albanië, in de verarmde industriestad Laç, hervat RSCA zo volgende week zijn Europese avontuur. De terugwedstrijden volgen een week later.

De laatste Europese wedstrijd van paars-wit dateert al van november 2018 en een 0-0 tegen Spartak Trnava in de Europa League. Deze keer is Klubi Futbollit Laçi de tegenstander in de derde voorronde van de Conference League. Het schakelde donderdag Universitatea Craiova uit Roemenië uit nadat het de heenwedstrijd thuis met 1-0 had gewonnen.

Laçi is niet eens een topclub in zijn land. Het finishte vorig jaar vierde in de competitie, maar kreeg toch startrecht in de eerste kwalificatieronde van de Conference League. Daar wipte het begin deze maand al FK Podgorica uit buurland Montenegro.

Het Laçi Stadion biedt plaats aan 5.000 toeschouwers. De totale marktwaarde van het team wordt op 4 miljoen euro geschat. Sterspeler is de 23-jarige doelman Alen Sherri die als enige van het team ooit werd opgeroepen bij de Albanese nationale ploeg (maar nog geen cap versierde).

AA Gent ging donderdag onderuit tegen Valerenga, maar stoot toch door naar de volgende ronde.

