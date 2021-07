Nee, niet alle jurken in vervolg Sex and the City zijn peperduur

De opnames voor And just like that, het vervolg op Sex and the City waarin we weer naar de leefwereld van Carrie, Miranda en Charlotte worden gekatapulteerd, zijn volop aan de gang in New York. Net zoals vroeger zullen de outfits van de hoofdpersonages opnieuw een grote rol spelen. Stylisten op de set ontleenden daarvoor niet alleen bij grote modehuizen…

© ISOPIX

Carrie Bradshaw, gespeeld door de Amerikaanse actrice Sarah Jessica Parker, staat bekend om haar gedurfde kledingkeuzes en haar dure smaak. Ze heeft sinds jaar en dag een zwak voor schoenen van Manolo Blahnik en is zelden in dezelfde designeroutfit te zien. Dure outfits komen dan ook zeker aan bod in And just like that, maar er is ook ruimte voor mode uit ketens.

Waakhond van de modewereld Diet Prada toont dat de zwierige bohemian jurk, die Sarah Jessica Parker eerder deze week droeg op de set, uit de rekken van de Amerikaanse budgetketen Forever 21 komt. Via Instagram wordt gepolst naar de meningen van fans en die zijn verdeeld. “Ik heb er geen mening over, ik ben gewoon woedend”, laat iemand weten. “Wat? Carrie in fast fashion?”, reageert een ander verbaasd. Van “Dit is tenminste een geloofwaardige outfit voor iemand die haar brood verdient met een wekelijkse column” naar “Ze ziet er fantastisch uit”, klinkt het nog bij andere volgers. Nog anderen prijzen dan weer de creatieve combinatie van de jurk met een blauw hemd en Gucci-handtas. Hoeveel de jurk in kwestie kost, is niet bekend. Een blik op de Belgische website van de keten leert ons dat het model niet beschikbaar is in ons land. Gelijkaardige jurkjes van Forever 21 kosten rond de 39 euro.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Diet Prada heeft de mosterd trouwens gehaald bij Just like that closet, een ander account dat alle outfits screent naarmate nieuw beeldmateriaal van de serie in de pers verschijnt. De vrouw erachter is de 23-jarige modestudent Victoria Bazalinchuk uit Oekraïne. Eens ze heeft uitgezocht vanwaar de kleding komt, deelt ze haar vondsten en kunnen volgers een Carrie, Miranda, Charlotte en zelfs Stanford garderobe bij elkaar shoppen. Zelfs Sarah Jessica Parker zélf komt soms eens piepen op de Instagram-pagina, zo blijkt uit de likes.

Interessant weetje: in de oorspronkelijke Sex and the city-reekswerd ook niet altijd voor designermode gekozen. Het bekendste kledingstuk van de reeks - Carrie’s roze tutu, iconisch dankzij de begingeneriek - was spotgoedkoop. “Het kostte vijf dollar (net geen vijf euro, red.) en lag in een van de bakken in de kostuumafdeling van de show”, zei Patricia Field , een van de kostuumontwerpers van de reeks, in 2017 aan modesite Women’s Wear Daily.