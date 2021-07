Max Verstappen snelste tijdens eerste oefensessie GP van Hongarije, stevige crash Yuki Tsunoda

Na de commotie die ontstond omwille van de aanrijding tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen en de daaropvolgende zware crash voor de Nederlander is het tijd voor een nieuw hoofdstuk in het F1-seizoen 2021: de GP van Hongarije.

De bladzijde is omgedraaid maar zeker niet vergeten en Max Verstappen wil op de Hungaroring, ook wel bijgenaamd het ‘Mickey Mouse-circuit’ voor niet minder dan de overwinning gaan. Het erg trage en bochtige circuit past ook veel beter bij de Red Bull F1-bolide dan de wagen van Mercedes.

Het was ook uitkijken naar wat Ferrari zou kunnen op de Hungaroring. Ferrari presteerde opvallend sterk tijdens de Britse GP maar de Hungaroring is compleet anders dan het circuit van Silverstone. Tijdens de eerste oefensessie is het wat aftasten naar de limieten en dat leidt ook steeds tot heel wat foutjes en schuivers.

De fout met de grootste gevolgen zagen we F1-rookie Yuki Tsunoda maken. De Japanner verloor in de vierde bocht de controle over zijn AlphaTauri F1-bolide en belandde achteruit in de bandenmuur.

Geen ernstige gevolgen voor Tsunoda die gewoon uit zijn wagen kon springen maar de mecaniciens van AlphaTauri wacht een serieuze taak om zijn wagen te herstellen. Ondertussen werd de oefensessie met een rode vlag onderbroken om de wagen te takelen en de brokstukken op te ruimen.

Toen de sessie na een aantal minuten werd hervat kwam het bijna tot een aanrijding tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen in de pitlane. Geen gevolgen maar het zou de sowieso gespannen sfeer en verstandhouding ongetwijfeld geen goed gedaan hebben.

Uiteindelijk was het Max Verstappen die in de Red Bull F1-bolide de snelste tijd reed. Verstappen bevestigde zo de favorietenrol op de Hungaroring, Mercedes moest genoegen nemen met de plaatsen twee en drie.

1 Max Verstappen Red Bull 1:17.555s 21

2 Valtteri Bottas Mercedes 1:17.616s + 0.061s 26

3 Lewis Hamilton Mercedes 1:17.722s + 0.167s 25

4 Carlos Sainz Ferrari 1:18.115s + 0.560s 24

5 Pierre Gasly AlphaTauri 1:18.181s + 0.626s 27

6 Fernando Alonso Alpine 1:18.385s + 0.830s 26

7 Charles Leclerc Ferrari 1:18.391s + 0.836s 23

8 Sergio Pérez Red Bull 1:18.466s + 0.911s 20

9 Lando Norris McLaren 1:18.649s + 1.094s 26

10 Lance Stroll Aston Martin 1:18.755s + 1.200s 25

11 Esteban Ocon Alpine 1:18.765s + 1.210s 26

12 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:18.770s + 1.215s 18

13 Sebastian Vettel Aston Martin 1:18.989s + 1.434s 22

14 Daniel Ricciardo McLaren 1:19.265s + 1.710s 27

15 George Russell Williams 1:19.724s + 2.169s 24

16 Nicholas Latifi Williams 1:19.824s + 2.269s 24

17 Mick Schumacher Haas 1:20.383s + 2.828s 26

18 Robert Kubica Alfa Romeo 1:20.639s + 3.084s 23

19 Nikita Mazepin Haas 1:20.992s + 3.437s 23

20 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:21.889s + 4.334s 5

