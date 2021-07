Ontwerper Marc Jacobs toont genezing na facelift, dag per dag

De Amerikaanse ontwerper Marc Jacobs (58) steekt niet onder stoelen of banken dat hij aan zijn uiterlijk laat sleutelen. Eerder deze maand deelde hij een foto vanuit de cosmetische kliniek,gemaakt net na zijn facelift. Nu deelt hij de vorderingen van zijn genezing via Instagram.

Op dinsdag 20 juli lag modeontwerper Marc Jacobs in het ziekenhuis om een facelift te laten uitvoeren. Dat liet hij met enig enthousiasme weten op sociale media. “Live love lift en naar de hel met zwaartekracht”, staat er bij een foto van zijn volledig ingepakte gezicht. Dat kiekje is gemaakt net nadat hij onder het mes ging. Jacobs maakt in het bijschrift ook wat promo voor de chirurg van dienst, Andrew Jacono, die een kliniek heeft in New York.

Jacobs toont zijn 1,6 miljoen volgers ook hoe zijn herstel, dat nog volop aan de gang is, verloopt. Zo zien ze onder meer hoe hij in een soort koker ligt voor een sessie hyperbaric oxygen therapy, bedoeld om het genezingsproces na een ingreep te versnellen. Drie dagen na de operatie deelde hij een beeld van zijn gezwollen gelaat. “Je zou een diamant kunnen slijpen met die kaaklijn. Bedankt om me jouw gezicht toe te vertrouwen”, aldus chirurg Jacono die de foto ook plaatste op Instagram.

Op dag zes na de facelift is de zwelling duidelijk toegenomen en er zijn blauwe plekken te zien op het gezicht en in de hals van de designer. Dat het ook pijn doet, zo laat hij weten in het bijschrift. Op dag zeven voelt hij dat de genezing echt is begonnen en toont hij een foto van zichzelf in een zwart-wit gestreept hemd. In de hashtags erbij laat de ontwerper weten dat hij zich niet schaamt voor zijn ingreep. Dat levert hem een virtueel applaus op van fans die zijn eerlijkheid op prijs stellen. “Tenminste een ster die plastische chirurgie niet zal ontkennen door te zeggen dat ze olijfolie smeert om er jeugdig te blijven uitzien”, staat er onder meer tussen de reacties.

