Coronaveilige editie van Bosloop in Gerhagen

Nadat er vorig jaar geen Bosloop kon plaatsvinden, was er dit jaar gelukkig wel een coronaveilige editie.

Al jaren zijn de bossen in Gerhagen het decor van de gekende Bosloop, elk jaar de laatste zondag van juli. Verschillende afstanden en omlopen, maar ook een kidsrun en de G-loop. Deze editie werd gelopen in waves en alles volgens de coronaregels, een aparte ervaring voor sommige lopers en de organisatie. Na de sportieve dag was het al uitkijken naar de editie van 2022. De Bosvrienden, danken al de deelnemers, supporters, Rode Kruis, sponsors en zeker niet te vergeten al de vrijwilligers die meerdere dagen op post waren.