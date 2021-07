Hordeloopster Anne Zagré heeft opnieuw plezier in het lopen: “2018 en 2019 waren zwaar”

Hordeloopster Anne Zagré vat zaterdag haar derde Olympische Spelen aan in Tokio. De houdster van het Belgische record op de 100 meter horden (12.71) heeft opnieuw plezier in het lopen, legt de Brusselse daags voordien uit. In 2018 en 2019 had Zagré nog af te rekenen met een probleem met de bilspieren waar ze niet vanaf geraakte. “Ik heb geen pijn meer, ik heb een ethiopaat gevonden die me enorm geholpen heeft. Het was zeer ingewikkeld.”

Een ethiopaat past een mengelmoes van osteopathie, kinesitherapie en Chinese geneeskunde toe. Voor Zagré bleek het alvast de oplossing. “Na 2018 liep ik met pijn”, klinkt het. Dat jaar kon ze zich niet plaatsen voor het Europees kampioenschap in Berlijn. “2019 was ook zwaar. Als je fysiek niet top bent, is het mentaal ingewikkeld.”

Zagré dankt haar lange carrière aan haar karakter en het plezier in de sport. “Mijn doorzettingsvermogen, de wil om terug te keren ondanks de beproevingen. Ik ben steeds goed omringd geweest. De beproevingen hebben me gevormd. Mijn karakter, entourage en het plezier dat ik steeds heb om te gaan trainen... De wil om me te verbeteren, het streven naar een hoog niveau.”

Zagré liep dit jaar een beste tijd van 12.87 seconden. In Tokio wil ze zaterdag “minstens” doorstoten tot de halve finales en “sneller lopen”. In reeks 5 zal Zagré minstens bij de eerste vier moeten eindigen. Ze heeft alleszins de op drie na beste chrono van de acht atleten in haar reeks. Als ze buiten de top vier zou vallen, moet Zagré hopen dat ze opgevist zal worden met een van de vier beste tijden onder de afvallers. De drie halve finales staan zondagavond op de agenda.

“Met de jaren relativeer ik alles wat meer”, erkent Zagré. Soms liet ze het afweten op de grotere toernooien. “De ambitie is hetzelfde. Ik probeer naar mijn mogelijkheden te presteren en de beste races te lopen.”