Voor de opruiming van een chemisch drugslab wordt de civiele bescherming opgeroepen. Dit is een foto uit Lanaken van eind vorig jaar. — © Tom Palmaers

Hamont-Achel

In het drugslab dat woensdag in Hamont werd ontdekt, werden amfetamines geproduceerd. Rechercheurs troffen er een bestelwagen aan vol materiaal voor de productie van chemische drugs. Er stonden ook diepvriezers waarin vermoedelijk het kristallisatieproces van amfetamines nog lopende was.