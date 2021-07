Heers moedigt inwoners aan om te zwemmen in buurtgemeentes

Omdat er in Heers zelf geen zwembad is, voorziet het gemeentebestuur een tegemoetkoming voor de inwoners die gaan zwemmen in buurgemeenten. “Als je een jaarabonnement of tienbeurtenkaart koopt of zwemlessen volgt in één van de buurgemeenten, krijg je die voor 30 procent terugbetaald”, legt burgemeester Kristof Pirard uit. “Het maakt ook niet uit naar welk zwembad je gaat: dat kan het LAGO Bloesembad in Sint-Truiden zijn of Sportoase Aqua in Tongeren, maar ook het zwemcomplex in het Waalse Waremme. Je kan het invulformulier downloaden op de gemeentelijke website en samen met het aankoopbewijs of abonnement mailen naar sport@heers.be, of je brengt het binnen bij de dienst Vrije Tijd in het administratief centrum. De totale tussenkomst bedraagt maximum 75 euro op jaarbasis per persoon.”

Frank Missotten