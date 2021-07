Hét beeld van de dag: kersvers olympisch kampioene kan nog amper op haar benen staan, ploegmaat raapt haar op

De Olympische Spelen zorgen niet alleen voor grootse prestaties, maar ook voor emotionele momenten. Zo ook in het BMX. Bethany Shriever kaapte de gouden medaille weg bij de BMX race voor vrouwen. De Britse ging tijdens de race zo diep dat ze daarna niet meer op haar benen kon staan. Haar ploegmaat Kye Whyte die even voordien zilver had gepakt bij de mannen, spurtte naar haar toe om haar op te rapen.

Kye Whyte had voordien al zilver gewonnen bij de mannen en was aan de kant blijven staan om de vrouwenrace te bekijken. Toen Bethany Shriever van haar fiets stapte, sprintte Whyte naar haar toe. In die eerste momenten na haar overwinning kon Shriever zich nauwelijks bewegen of zelfs maar reageren. Ze had al haar energie op het parcours achtergelaten. Ze viel huilend op de grond en riep “Ik kan mijn benen niet voelen.”

Whyte tilde haar in hun gedeelde vreugde de lucht in. “Ik ben in shock”, vertelde Shriever later. “Ik had uiteindelijk niets meer over. Dit is de droom van elke atleet en ik heb het net gedaan. Het is gewoon te gek.”

Dat Shriever en Whyte erg close zijn, bleek al na zijn zilveren medaille. “Ik moest bijna huilen toen ik zag dat hij zilver pakte. Maar ik moest mijn hoofd koel houden en resetten voor mijn eigen wedstrijd.”

Tijdens de wedstrijd leefde Whyte al volop mee met Shriever, het leverde opnieuw beelden op die op social media de wereld rondgingen:

