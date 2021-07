Geen Golden Slam voor Djokovic, Zverev speelt finale tegen Khachanov

In de halve finales ging de nummer een van de wereld, tevens topreekshoofd in de Japanse hoofdstad, verrassend in drie sets onderuit tegen de Duitser Alexander Zverev (ATP 5), na een inzinking na de eerste set: 1-6, 6-3 en 6-1 na 2 uur en 3 minuten.

Djokovic deed in Tokio een gooi naar een unieke Golden Slam. Eerder dit jaar schreef hij de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon al bij op zijn palmares. Om de Golden Slam te verwezenlijken, moest hij het olympisch toernooi en de US Open, het resterende grandslamtoernooi later dit jaar, winnend afsluiten. Een prestatie die geen enkele man ooit kon verwezenlijken. Bij de vrouwen kreeg alleen Steffi Graff dat voor elkaar in 1988. De olympische titel is tevens de enige die ontbreekt op zijn palmares.

Voor Djokovic is het zijn vierde nederlaag van het jaar en zijn eerste sinds 16 mei, toen hij de finale van het Masterstoernooi van Rome verloor. Sindsdien won hij het toernooi van Belgrado, Roland Garros en Wimbledon.

In de finale neemt Zverev het zondag op tegen Karen Khachanov (ATP 25). Beide spelers hebben geen enkel grandslamtoernooi op de erelijst staan. In zijn halve finale haalde de 25-jarige Rus het in twee sets (twee keer 6-3) van de Spanjaard Pablo Carreno-Busta (ATP 11).

Khachanov won in zijn carrière voorlopig vier titels in het ATP-circuit en schopte het eerder dit jaar nog tot de kwartfinales op Wimbledon. Hij is de eerste Rus in een olympische tennisfinale bij de mannen sinds Yevgeni Kafelnikov op de Spelen van 2000. Die haalde toen in Sydney goud na winst in de finale tegen de Duitser Tommy Haas.