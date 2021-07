Ook “perfecte” celebs hebben mentale struggles, nieuw boek vertelt erover

De Amerikaanse turnster Simone Biles gaf deze week verstek op de Olympische Spelen omdat ze worstelt met zogenoemde twisties, een soort kortsluitingen tussen geest een lichaam. Ze is niet de enige beroemdheid die over mentale problemen praat. Ook atlete Serena Williams was er eerder al openhartig over, maar ook in de showbizz hebben al veel sterren uit de biecht geklapt. Het nieuwe boek ‘Perfect imperfect’ zet in totaal 28 van hun verhalen op een rij.