KLJ-Vlijtingen beleeft feestelijk kamp in Leopoldsburg

Dit jaar trok KLJ Vlijtingen van 11 tot 21 juli naar jeugdverblijf Kampidoe in Leopoldsburg. Onder begeleiding van enkele oud-leiding en enkele sportieve papa's gingen de 48 KLJ-jongeren met de fiets op kamp.

Voor de start van het kamp werd gevraagd om een zelftest te doen en voor de rest golden de ondertussen welgekende coronamaatregelen.Drie kookmoeders en twee kookvaders toverden iedere dag de heerlijkste maaltijden tevoorschijn.Als kampthema koos de leiding "Een kamp vol feesten", waarbij de gekende feesten en de daaraan gekoppelde activiteiten de revue passeerden. De leden hebben ook nog in hun eigen leeftijdsgroep ook een tweedaagse gedaan maar door corona zijn ze wel gewoon op de kampplaats blijven slapen.Het waren tien fantastische dagen die veel te snel voorbij zijn gegaan, aldus de leiding. Ze hebben er dan ook enorm van genoten en ze beseffen ook dat zij heel veel geluk hebben gehad want ze hebben hun kamp niet vroegtijdig moeten stopzetten door watersnood of een corona-uitbraak.