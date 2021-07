Belevingsrun "Beleef Tongeren 2021" is een aanrader

Na een jaartje overslaan (coronacrisis) heeft de Sportdienst Stad Tongeren een nieuwe editie klaar van de belevingsrun "Beleef Tongeren". Noteer alvast zaterdag 21 augustus in je agenda en schrijf je meteen in.

"Beleef Tongeren" (belevingsrun/ wandeling) zal dit jaar weer zorgen voor een bijzonder, gezellig gebeuren in en om het centrum van de Stad Tongeren. Dit jaar is er een keuze voor de deelnemers in de afstanden 5 en/of 10 km. (lopen /wandelen) Tijdens de voorziene afstanden zal men kunnen kennismaken voor en achter de schermen van unieke locaties waaronder de Assisenrechtbank, de Velinx, het Convent, het politiekantoor... en dit alles afgewisseld met muzikale animaties.Kortom, de deelnemers zullen de tijd moeten nemen om te genieten van de exclusieve MoMeNTen onderweg.Inschrijven kan nu aan voordeeltarief! Meer info: http://www.beleeftongeren.be