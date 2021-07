Chiromeisjes Lombeek op kamp aan het Fonteintje

De Chiromeisjes van Lombeek zijn op kamp aan Koersel Kapelleke. Het is een kleine traditie geworden dat ze altijd op kamp gaan in Limburg.

Met 83 kinderen waarvan de kleinsten in de lokalen van de Chiro van het Fonteintje slapen en de groteren in tenten. Samen met 11 leidsters en 9 kookouders, worden de kinderen echt verwend. In de kampplaats is het heel aangenaam vertoeven en er is veel ruimte waar ze zich kunnen uitleven. "Wij komen zeker terug", vertelt leidster Riet Hertens.