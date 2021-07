Kinderen kunnen vakantie muzikaal afsluiten op muziekkamp in De Bammerd

De gemeente Heers, Academie Haspengouw Podium, harmonie Eendracht is Macht Bovelingen en harmonie Salvia Heers slaan in augustus de handen in elkaar voor een Muziek-carrousel-kamp. Zo kunnen kinderen tussen 6 en 18 jaar de zomervakantie op een muzikale manier afsluiten in Heers.

“Kinderen tot 10 jaar hoeven geen muzikale voorkennis te hebben om te kunnen deelnemen”, zegt Saskia Schoefs van harmonie Bovelingen. “Zij maken op een speelse manier kennis met muziek. Kinderen en jongeren die wel al een instrument bespelen, brengen hun instrument mee om in een orkest te spelen en deel te nemen aan de muzikale workshops. We laten bovendien genoeg ruimte voor sport en spel. Het muziekkamp zal doorgaan volgens de coronamaatregelen die op dat moment van kracht zijn. Als de situatie het toelaat, sluiten we het kamp af met een toonmoment.”

De deelnameprijs voor het vijfdaags muziekkamp bedraagt 40 euro voor kinderen uit de gemeente Heers. “Maar ook kinderen buiten de gemeente zijn welkom, zij betalen 60 euro of 50 euro vanaf het tweede kind”, vertelt burgemeester Kristof Pirard (VLDumont). Raadslid Jan Leus van oppositiepartij N-VA vond op de gemeenteraad van juni de inschrijvingsprijs aan de hoge kant. “Jullie doen wel veel voor de kinderen, maar ik heb indruk dat je enkel de middenklasse en rijkere mensen bereikt.” Burgemeester Pirard benadrukte dat de gemeente al in de prijs participeert. “We komen voor ruim 9.000 euro tussen in de organisatie. We werken voor dit muziekkamp met professionele begeleiders en leerkrachten. Alles is inbegrepen, behalve de lunch.”

Het Muziek-carrousel-kamp gaat door van maandag 23 augustus tot en met vrijdag 27 augustus van 9 tot 16.30 uur in zaal De Bammerd. Inschrijven kan nog tot 1 augustus bij Jean Robijns (011/48.62.34 of jean.robijns@telenet.be). Meer info bij de dienst Welzijn via Sonja Doomen (011/48.01.17, 0473/30.14.39 of sonja.doomen@heers.be).