Postbode heeft wel erg speciale stalker aan zijn been

Een postbode in het Amerikaanse Wisconsin kreeg het afgelopen week erg lastig tijdens zijn ronde. Een kalkoen had hem namelijk gebombardeerd tot vijand nummer één. De kalkoen volgde de postbode onophoudelijk. Omdat de vogel de man ook bleef aanvallen, besloot die om zijn ronde vanuit zijn busje te vervolledigen. Maar zelfs dat hield de vogel niet tegen om het busje zo snel mogelijk uit zijn territorium te jagen.

De kalkoen beschouwde de postbode dan ook als een rivaal in de liefde. Tijdens het paarseizoen zorgen kalkoenen ervoor dat andere mannetjes wegblijven van hun mogelijke vrouwtjes. Dat doen ze door de andere vogels aan te vallen. Maar ook mensen die in het rood gekleed gaan, kunnen dezelfde behandeling verwachten. Een kalkoen gaat op dat moment enkel nog af op zijn instinct en ziet het verschil tussen een mens of een andere mannelijke kalkoen niet meer.

bekijk ook

Brandweer bevrijdt hond die vijf dagen lang vastzit tussen betonnen muren

Vrouw (22) filmt emotioneel weerzien met hond nadat ze anderhalf jaar gescheiden werden door corona

(tact)