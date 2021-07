Koreaan bekritiseert Iraanse schietoverwinning op Spelen: “Hoe kan een terrorist goud winnen?”

De Iraniër Javad Foroughi veroverde de gouden medaille in Tokio op de 10 meter met luchtdrukpistool en dat werd hem niet in dank afgenomen door de Koreaanse schutter Jin Jong-oh. “Hoe kan een terrorist goud winnen”, vroeg Jin Jong-oh zich af.

De Koreaanse sportschutter Jin Jong-oh heeft het Internationaal Olympisch Comité bekritiseerd omdat het een lid van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde, Javad Foroughi, heeft toegelaten om deel te nemen aan de Olympische Spelen. “Hoe kan een terrorist op de eerste plaats eindigen? Dat is absurd en belachelijk”, zei Jin Jong-oh.

De Koreaan Jin Jong-oh. — © EPA-EFE

De zesvoudige Olympische medaillewinnaar voegde eraan toe dat het “pure onzin” was om Javad Foroughi te laten deelnemen aan de Spelen in Tokio, gezien zijn lidmaatschap van een militie van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde, die in 2019 door de VS als een terroristische organisatie werd bestempeld.

© REUTERS

De actiegroep United for Navid, opgericht na de executie van de Iraanse worstelaar Navid Afkari nadat hij protesteerde tegen het regime, heeft er ook bij de ethische commissie van het IOC op aangedrongen om onmiddellijk een onderzoek in te stellen. De organisatie waarschuwde ook dat het IOC “medeplichtig is aan het bevorderen van terrorisme en misdaden tegen de menselijkheid” als het niet optreedt.

“Wij beschouwen de toekenning van een Olympische gouden medaille aan de Iraanse sportschutter Javad Foroughi niet alleen als een catastrofe voor de Iraanse sport, maar ook voor de internationale gemeenschap en met name voor de reputatie van het IOC. De 41-jarige Foroughi is een huidig en langdurig lid van een terroristische organisatie”, aldus de organisatie in een verklaring.

© ISOPIX

“De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde heeft een geschiedenis van geweld en het doden van niet alleen Iraanse mensen en demonstranten daar, maar ook onschuldige mensen in Syrië, Irak en Libanon. Het is een door de Verenigde Staten aangewezen buitenlandse terroristische organisatie. We roepen op tot een onmiddellijk onderzoek door het IOC, en tot een onderzoek is afgerond de opschorting van elke medaille toekenning.”

De 41-jarige Foroughi, die heeft gezegd dat hij tussen 2013 en 2015 als verpleger in Syrië heeft gediend, bracht een militaire groet op het podium. In een interview voor de Spelen zei hij dat hij het pistoolschieten voor het eerst probeerde in een hal onder het gebouw van het ziekenhuis waar hij als verpleger werkte.