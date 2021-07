George (60) en Amal Clooney (43) verwachten vier jaar na tweeling opnieuw een kindje

Bron: OK!, THE MIRROR

Acteur George Clooney (60) en zijn vrouw Amal (43) zijn in verwachting van hun derde kind. Volgens OK! zou het ook deze keer om een tweeling gaan.

Vier jaar geleden verwelkomde het koppel de tweeling Ella en Alexander. En ook deze keer zouden de Clooneys een tweeling verwachten. “Amal zou al het eerste trimester voorbij zijn en het begint nu ook zichtbaar te worden”, vertelde een bron aan OK!.

Op 4 juli zou het koppel het nieuws al bekend hebben gemaakt aan hun vrienden. Dat zouden ze tijdens een intiem etentje gedaan hebben in hun favoriete restaurant Il Gatto Nero in Italië. “Georges was zo blij en kon niet wachten om het nieuws te delen”, verteld de bron. Opnieuw zwanger worden was volgens de bron ook de grote droom van het koppel. Maar dat was niet vanzelfsprekend gezien de leeftijd van Amal. Ook grote broer en zus Alexander en Ella zouden heel blij zijn met het nieuws, ze kijken er alvast naar uit, klinkt het.

(lto)