Wannes Van Laer is na negende regatta 27e in Laser-klasse

Zeiler Wannes Van Laer is vrijdag na een 13e plaats in de negende regatta van de 26e naar de 27e stek gezakt in de Laser-klasse op de Olympische Spelen in Tokio. Er staat vrijdag nog een regatta op het programma, voor de medaillerace met de beste tien van zondag. Daarvoor komt Van Laer niet meer in aanmerking.

Van Laer, die zijn beste resultaat tot hiertoe zeilde in de baai van Enoshima, telt 163 punten. De Australiër Matt Wearn, de verloofde van Emma Plasschaert, blijft met 41 punten aan de leiding, na een twaalfde plaats. De Cyprioot Pavlos Kontides is tweede met 52 punten, voor de Kroaat Tonci Stipanovic (64 ptn). De zege in de negende race ging naar de Est Karl-Martin Rammo, die 14e is.

Van Laer is bezig aan zijn derde Spelen. In Londen in 2012 werd de 36-jarige Brusselaar 34e. Vier jaar later in Rio zeilde hij naar de 17e plaats. In Tokio hoopt hij beter te doen dan in Rio.